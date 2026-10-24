किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री, भाई की पत्नी से लेकर SDM की पत्नी तक चुनावी मैदान में, सीकर में यहां रोचक हुआ मुकाबला

दूसरे चरण के नामांकन फॉर्म की जांच शनिवार को होगी। पहले व दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी माहौल परवान चढ़ने लगा है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश के हिसाब से तीसरे व जिले के दूसरे चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए जिले की पांच पंचायत समितियों में नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 246 नामांकन पत्र दाखिल हुए। जिले में नामांकन प्रक्रिया के दौरान 455 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिनमें 429 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण में पंचायत समिति दांतारामगढ़ के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 84 नामांकन पत्र दाखिल हुए।