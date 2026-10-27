Rajasthan Tourism: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, 100 करोड़ के मेगा प्लान से मिलेगी नई सुविधाएं

Khatu Shyam Ji
सीकर। भजनलाल सरकार राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में स्वदेश दर्शन-2.0 योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटूश्यामजी मंदिर विकास परियोजना पर काम जारी है। परियोजना के तहत देश-विदेश से हर साल खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आने वाले 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
मंदिर से करीब दो किलोमीटर पहले रींगस रोड पर साढ़े पांच एकड़ जमीन पर पार्किंग, प्रतीक्षालय, कथा पांडाल, डिजिटल म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन राजस्थान सड़क विकास निगम को सौंपी गई है। परियोजना का करीब 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम को आगामी मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वेदश दर्शन-2.0 योजना के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटूश्याम मंदिर कृष्णा सर्किट में शामिल है। देशभर से राजस्थान आने वाले धार्मिक पर्यटक कृष्णा सर्किट के तहत गोविंद देव जी मंदिर,खाटूश्याम और नाथद्वारा में दर्शन करने जाते हैं।
कथा पांडाल : 2500 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था। 4,236 वर्गमीटर में तैयार होगा।
वेटिंग एरिया : 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 1,650 वर्गमीटर में तैयार होगा।
मल्टीलेवल पार्किंग : 250 चौपहिया और 105 दुपहिया वाहन की पार्किंग। 9576 वर्गमीटर में हो रही तैयार।
ओपर एयर थिएटर : लाइट एंड साउंड शो- 300 की दर्शक क्षमता, 890 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
मेला ग्राउंड और ग्राउंड पार्किंग : 760 कारें और 25 बसों की पार्किंग, 21,000 वर्गमीटर में बनेगी।
डिजिटल म्यूजियम : 150 लोगों के प्रवेश की क्षमता। 1,320 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
कैफेटेरिया : 75 लोगों के बैठने की खमता, 200 वर्गमीटर में बनेगा।
फूडकोर्ट : 700 वर्गमीटर में होगा तैयार।
अन्य सुविधाएं : 3 शौचालय ब्लॉक, आठ शेल्टर, तीन प्रवेश द्वार, बिजली और फायर स्टेशन।
100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान।
83.49 करोड़ रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत।
45 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
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