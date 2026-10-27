27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

Rajasthan Tourism: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, 100 करोड़ के मेगा प्लान से मिलेगी नई सुविधाएं

Khatu Shyam Ji: भजनलाल सरकार राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस कर रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Updated: 27 Oct 2026, 8:23 AM IST

Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji

सीकर। भजनलाल सरकार राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में स्वदेश दर्शन-2.0 योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटूश्यामजी मंदिर विकास परियोजना पर काम जारी है। परियोजना के तहत देश-विदेश से हर साल खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आने वाले 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

मंदिर से करीब दो किलोमीटर पहले रींगस रोड पर साढ़े पांच एकड़ जमीन पर पार्किंग, प्रतीक्षालय, कथा पांडाल, डिजिटल म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन राजस्थान सड़क विकास निगम को सौंपी गई है। परियोजना का करीब 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम को आगामी मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृष्णा सर्किट का प्रमुख आस्था धाम

स्वेदश दर्शन-2.0 योजना के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटूश्याम मंदिर कृष्णा सर्किट में शामिल है। देशभर से राजस्थान आने वाले धार्मिक पर्यटक कृष्णा सर्किट के तहत गोविंद देव जी मंदिर,खाटूश्याम और नाथद्वारा में दर्शन करने जाते हैं।

ये सुविधाएं की जा रही हैं विकसित

कथा पांडाल : 2500 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था। 4,236 वर्गमीटर में तैयार होगा।
वेटिंग एरिया : 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 1,650 वर्गमीटर में तैयार होगा।
मल्टीलेवल पार्किंग : 250 चौपहिया और 105 दुपहिया वाहन की पार्किंग। 9576 वर्गमीटर में हो रही तैयार।
ओपर एयर थिएटर : लाइट एंड साउंड शो- 300 की दर्शक क्षमता, 890 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
मेला ग्राउंड और ग्राउंड पार्किंग : 760 कारें और 25 बसों की पार्किंग, 21,000 वर्गमीटर में बनेगी।
डिजिटल म्यूजियम : 150 लोगों के प्रवेश की क्षमता। 1,320 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
कैफेटेरिया : 75 लोगों के बैठने की खमता, 200 वर्गमीटर में बनेगा।
फूडकोर्ट : 700 वर्गमीटर में होगा तैयार।
अन्य सुविधाएं : 3 शौचालय ब्लॉक, आठ शेल्टर, तीन प्रवेश द्वार, बिजली और फायर स्टेशन।

योजना पर यह होगा खर्च

100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान।
83.49 करोड़ रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत।
45 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

Rajasthan: जिम में पसीना बहाते हुए अचानक क्यों थम रही युवाओं की सांसें? रहस्य बनीं वजह ढूंढ़ने में मेडिकल सिस्टम बेबस

ये भी पढ़ें
medical team

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 8:23 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Tourism: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, 100 करोड़ के मेगा प्लान से मिलेगी नई सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर: ‘पापा अब हमें कौन संभालेगा…’ तिरंगे में लिपटे इंस्पेक्टर पिता को देख बेसुध हुईं 6 बेटियां, बेटे ने दी मुखाग्नि

Rampratap Khatik Funeral
सीकर

Exclusive: राजस्थान के खंडेला में बनेगा पहला यूरेनियम प्लांट, 500 बीघा जमीन अधिग्रहण की तैयारी

rajasthan first uranium plant
सीकर

राजस्थान पंचायत चुनाव: झूठ बोलकर ड्यूटी कटवाने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

rajasthan police
सीकर

किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री, भाई की पत्नी से लेकर SDM की पत्नी तक चुनावी मैदान में, सीकर में यहां रोचक हुआ मुकाबला

Sangeeta, Kiran and Omprakash
सीकर

RGHS में बड़ा बदलाव: गंभीर मरीजों को पलक झपकाने वाले नियम से राहत, नहीं अटकेगा क्लेम

rghs rules changes
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.