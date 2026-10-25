Rajastha : चुनाव ड्यूटी में बीएलओ की तबीयत बिगड़ी, अशोक कुमार बरिया की मौत, पीछे छोड़ गए पत्नी और दो मासूम बेटियां

Dungarpur : धंबोला (डूंगरपुर). अशोक कुमार बरिया। फोटो पत्रिका
Dungarpur : धंबोला (डूंगरपुर ) . पंचायत चुनाव के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूका में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में कार्यरत शिक्षक अशोक कुमार बरिया की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वे पुलिसकर्मियों की आवास व्यवस्था के सिलसिले में विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थित आश्रम छात्रावास गए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए गुजरात ले जाया जा रहा था, लेकिन पाण्डरवाड़ा के पास ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिक्षक के शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। यहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया।
अशोक कुमार बरिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालमपुर पीओ डूका में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। वे मूल रूप से डूका गांव के निवासी थे और वर्ष 2019 में सरकारी सेवा में नियुक्त हुए थे। करीब सात साल की नौकरी के दौरान वे शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे थे। पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी डूका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीएलओ के रूप में लगाई गई थी।
शिक्षक बरिया के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी घाटोल में कक्षा 11वीं में पढ़ रही है, जबकि छोटी बेटी 10 वर्ष की है और कक्षा छठी में अध्ययनरत है। उनकी पत्नी पूर्व में उपसरपंच रह चुकी हैं और वर्तमान में गृहिणी हैं। वे बीए-बीएड शिक्षित हैं।
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