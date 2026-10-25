Rajastha : चुनाव ड्यूटी में बीएलओ की तबीयत बिगड़ी, अशोक कुमार बरिया की मौत, पीछे छोड़ गए पत्नी और दो मासूम बेटियां

Dungarpur : धंबोला (डूंगरपुर ) . पंचायत चुनाव के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूका में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में कार्यरत शिक्षक अशोक कुमार बरिया की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वे पुलिसकर्मियों की आवास व्यवस्था के सिलसिले में विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थित आश्रम छात्रावास गए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए गुजरात ले जाया जा रहा था, लेकिन पाण्डरवाड़ा के पास ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिक्षक के शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। यहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया।