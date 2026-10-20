Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में राजनीतिक परिवारों की बढ़ी सक्रियता, रोचक समीकरणों ने चौंकाया

Dungarpur Panchayat Elections : पंचायतीराज चुनाव-2026 में डूंगरपुर के गलियाकोट क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड 17, 18 और 19 में भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इन चुनावों में राजनीतिक पदाधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के परिवारों से जुड़े प्रत्याशियों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहीं पूर्व जिला प्रमुख के पति चुनाव मैदान में है तो कहीं भाजपा जिला प्रवक्ता की पत्नी अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं, वार्ड 17 में पूर्व बीटीपी जिलाध्यक्ष कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीएपी के जिलाध्यक्ष भी इसी वार्ड से मैदान में है।