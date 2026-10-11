Rajasthan : डूंगरपुर के मशहूर डॉ. राजेश रोत की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, मेडिकल कॉलेज में शोक की लहर

पुलिस के अनुसार वरदा थाना क्षेत्र के नौगामा निवासी भगवतीलाल पुत्र शिवराज रोत ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को उसका छोटा भाई डॉ. राजेश रोत डूंगरपुर से अपने बच्चों से मिलने बांसवाड़ा जा रहा था। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच जब वह डूंगरपुर से बांसवाड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए पर पंचाल पेट्रोल पंप आडिवाट जेठाणा के पास पहुंचा, उसी दौरान उसके आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन ने तेज गति, गफलत और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अचानक ब्रेक लगा दिए।