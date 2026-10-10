Jaipur : सोना-चांदी आयात पर बड़ा फैसला, IGST छूट खत्म, अब बढ़ सकती हैं ज्वैलर्स की मुश्किलें

1- बैंकों और अधिकृत एजेंसियों प्लैटिनम आयात करने पर अब यह कर देना होगा।

2- आयात के समय अतिरिक्त कर चुकाने से कारोबारियों की रकम अधिक समय तक अटक सकती है।

3- सरकार का उद्देश्य आयात के अलग-अलग माध्यमों के बीच कर संबंधी अंतर समाप्त करना है। गौरतलब है पहले इन आयातों को आइजीएसटी से राहत मिलती थी। सोने के लिए यह व्यवस्था 2017 में शुरू हुई थी, जिसे बाद में चांदी और प्लैटिनम तक बढ़ाया गया।