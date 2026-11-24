जयपुर। गुरुनानक जयंती के पर आज (24 नवंबर) राजधानी के राजापार्क स्थित गुरुद्वारे में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है। हालांकि, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह निर्बाध रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से जाम से बचने के लिए समानांतर मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।