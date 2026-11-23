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श्रीगंगानगर. सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व (गुरु नानक जयंती) कल यानी 24 नवंबर को पूरे प्रदेश में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके को लेकर सरहदी जिले श्रीगंगानगर से लेकर सूर्यनगरी जोधपुर तक जबरदस्त उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। सभी गुरुद्वारों को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। राजस्थान में यह त्योहार धार्मिक आयोजन के साथ-साथ आपसी भाईचारे और प्यार का बड़ा प्रतीक बन चुका है।
पंजाब की सीमा से सटे होने के कारण श्रीगंगानगर में गुरु नानक जयंती की सबसे ज्यादा धूम देखने को मिलती है। यहां गुरुद्वारा श्री नानक दरबार साहिब समेत शहर के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में पाठ और भजन-कीर्तन चल रहे हैं, जिनका कल (24 नवंबर) प्रकाश पर्व के मुख्य दिन समापन होगा। उत्सव के उपलक्ष्य में पंज प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन पहले ही निकाला जा चुका है, जिसमें फूलों से सजी पालकी साहिब सबके आकर्षण का केंद्र रही। पूरे रास्ते श्रद्धालु गुरुबाणी गाते हुए चले और जगह-जगह फूल बरसाकर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। गुरु जी की ‘नाम जपो, किरत करो और वंड छको’ (मेहनत करो और मिल-बांटकर खाओ) की सीख को निभाते हुए कल शहर में जगह-जगह विशाल अटूट लंगर भी लगाए जाएंगे।
उधर, सूर्यनगरी जोधपुर में भी प्रकाश पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। यहां सिख समाज के साथ-साथ सिंधी और पंजाबी समाज के लोग मिलकर गुरुद्वारों में कीर्तन सजाएंगे। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी का जोधपुर से सीधा ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। जानकारी के अनुसार, गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान राजस्थान आए थे और जोधपुर के चांदपोल इलाके में भी ठहरे थे। इसी पुरानी याद और जुड़ाव की वजह से जोधपुर के लोगों में इस पर्व को लेकर खास श्रद्धा रहती है।
राजस्थान में गुरु नानक जयंती का यह उत्सव किसी एक समाज या वर्ग तक सीमित नहीं है। कल हिंदू, सिख, सिंधी और हर धर्म के लोग बिना किसी ऊंच-नीच या भेदभाव के एक ही पंगत (कतार) में साथ बैठकर लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खास बात यह है कि लंगर तैयार करने से लेकर खाना परोसने और बर्तन साफ करने तक की सेवा में हर समुदाय के बच्चे, युवा और बुजुर्ग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
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