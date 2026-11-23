पंजाब की सीमा से सटे होने के कारण श्रीगंगानगर में गुरु नानक जयंती की सबसे ज्यादा धूम देखने को मिलती है। यहां गुरुद्वारा श्री नानक दरबार साहिब समेत शहर के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में पाठ और भजन-कीर्तन चल रहे हैं, जिनका कल (24 नवंबर) प्रकाश पर्व के मुख्य दिन समापन होगा। उत्सव के उपलक्ष्य में पंज प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन पहले ही निकाला जा चुका है, जिसमें फूलों से सजी पालकी साहिब सबके आकर्षण का केंद्र रही। पूरे रास्ते श्रद्धालु गुरुबाणी गाते हुए चले और जगह-जगह फूल बरसाकर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। गुरु जी की ‘नाम जपो, किरत करो और वंड छको’ (मेहनत करो और मिल-बांटकर खाओ) की सीख को निभाते हुए कल शहर में जगह-जगह विशाल अटूट लंगर भी लगाए जाएंगे।