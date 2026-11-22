योजना के तहत स्टेशन भवन और परिसर में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य करवाए जाएंगे। यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रवेश और निकास मार्गों को अलग-अलग किया जाएगा। इसके साथ ही नई बाउंड्री वॉल, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण और टू-व्हीलर व फोर-व्हीलर वाहनों के लिए अलग से आधुनिक पार्किंग विकसित की जाएगी। स्टेशन पर बने ब्लॉक ऑफिस और यात्रियों के ठहरने वाले रिटायरिंग रूम को भी नया रूप दिया जाएगा। यात्रियों की सहूलियत के लिए नए टॉयलेट ब्लॉक, चमकदार एलईडी लाइटिंग और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष संकेतक बोर्ड भी लगाए जाएंगे।