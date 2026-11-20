India Pakistan Border Hitech CCTV Camera: श्रीगंगानगर: पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में मादक पदार्थों और हथियारों की खेप गिराने की लगातार बढ़ती घटनाओं ने श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बना दिया है। सीमा पार से आने वाली खेप को उठाकर आगे पहुंचाने वाले तस्करों और उनके मंसूबों पर अब लगाम लगेगी। बॉर्डर एरिया के चप्पे-चप्पे पर तीसरी आंख का पहरा बैठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री थार योजना के तहत जिले में 43 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए जगहों का चयन और सर्वे पूरा कर लिया गया है। पूरी परियोजना पर करीब 2.37 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह काम पहले पुलिस को करवाना था, लेकिन अब जिला परिषद को इस कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है।