जांच में सामने आया है कि संदिग्ध महिला घटना से पहले पंजाब गई थी। जांच एजेंसियां अब उसके पंजाब दौरे के कारणों और इस दौरान किन लोगों से उसकी मुलाकात या बातचीत हुई, इसकी जानकारी जुटा रही हैं। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला का पंजाब जाना रेलवे ट्रैक विस्फोट की साजिश से जुड़ा था या नहीं। जांच एजेंसियां महिला के मोबाइल फोन की गतिविधियों, कॉल डिटेल, संपर्कों और अन्य लोगों से उसके संबंधों की पड़ताल कर रही हैं।