राजस्थान में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ी अपडेट, 100 से ज्यादा संदिग्ध रडार पर, आखिर किसकी साजिश?

रामसिंहपुर थानाधिकारी राम प्रताप माहर ने बताया कि जांच अधिकारी आईपीएस नितिन चौधरी के निर्देशन में अलग-अलग टीमें गठित कर जांच की जा रही है। टीमें संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि रामसिंहपुर थाना पुलिस की ओर से भी दो अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें रेलवे ट्रैक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। इसके अलावा आसपास रहने वाले लोगों और इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी रखने वालों से पूछताछ की जा रही है।