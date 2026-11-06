Rajasthan: बैरक में तलाशी लेने गए जेलर पर बंदियों ने किया हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती

जेलर हेमराज वैष्णव ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि 4 नवंबर को वह केन्द्रीय कारागृह में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब डेढ़ बजे जेल अधीक्षक महावी प्रसाद मीणा सुरक्षा प्रहरियों के साथ वार्ड संख्या तीन में आकस्मिक तलाशी लेने पहुंचे। जेलर भी इस कार्रवाई में उनके साथ मौजूद थे। जेल प्रशासन की टीम ने बैरक संख्या आठ में बंदियों की तलाशी और जांच शुरू की। इस दौरान बंदी पंकज की तलाशी लेने पर उसके पास नशीली वस्तु मिली। इसके बाद जेल कर्मचारियों ने दूसरे बंदियों की तलाशी शुरू की। जब टीम बंदी हमजोत की तलाशी लेने लगी तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।