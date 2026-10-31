Sriganganagar Accident: हादसे में युवक की मौत, दोस्त की हालत गंभीर; ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर निकाला बाहर

इसके बाद दोनों को तत्काल रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सुमित शर्मा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, योगेश की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुमित की मौत की खबर से गांव 22 आरजेडी में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।