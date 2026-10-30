Rajasthan: पाक में बैठा ‘उमर चाचा’ कौन? RDX और हथियार तस्करी के सरगना कुलवंत सिंह सुक्खा पर ISI कनेक्शन का शक

इस पूरे मामले में 'उमर चाचा नाम की चर्चा इसलिए अहम है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट में उसे आइएसआइ का हैंडलर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान से भारत में सक्रिय कुछ लोगों के संपर्क में था और ड्रग्स व विस्फोटकों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को निर्देश देता था। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा का इस हैंडलर से सीधा कनेक्शन था या वह दूसरे लोगों के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा था।