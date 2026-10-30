30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

Rajasthan: पाक में बैठा ‘उमर चाचा’ कौन? RDX और हथियार तस्करी के सरगना कुलवंत सिंह सुक्खा पर ISI कनेक्शन का शक

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रावला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए आई आरडीएक्स व हथियारों की खेप के मामले में सरगना माना जा रहा कुलवंतसिंह उर्फ सुक्खा पंजाब के जलालाबाद में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Updated: 30 Oct 2026, 8:01 AM IST

Sri Ganganagar RDX Case

आरडीएक्स व हथियारों की खेप मामले में सरगना माना जा रहा कुलवंतसिंह उर्फ सुक्खा। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रावला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए आई आरडीएक्स व हथियारों की खेप के मामले में सरगना माना जा रहा कुलवंतसिंह उर्फ सुक्खा पंजाब के जलालाबाद में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी है। हमले के बाद वह फरार था। केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उमर चाचा डी के नाम से संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। इसी के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुलवंत सिंह मूल रूप से पंजाब के फिरोजपुर जिले के अलीके गांव का रहने वाला है।

पंजाब में उसके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इनमें ज्यादातर मामले ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से जुड़े बताए जा रहे है। कुलवंत करीब आठ महीने तक बठिंडा जेल में बंद रहा था। अगस्त 2026 में जेल से बाहर आने के बाद वह एक बार फिर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। फाजिल्का जिले के जलालाबाद में 13 सितम्बर की रात सिटी पुलिस स्टेशन के पास ग्रेनेड हमले में उसका नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आने के बाद वह फरार चल रहा था।

आइएसआइ से जुड़े होने का संदेह

पुलिस सूत्रों का कहना है कि बठिंडा जेल में रहने के दौरान कुलवंत उर्फ सुक्खा का संपर्क पाकिस्तानी तस्कर शहजाद भट्टी व उमर चाचा के नेटवर्क से हुआ। इसके बाद उसका इस्तेमाल ड्रग्स की खरीद फरोख्त से लेकर हथियारों व विस्फोटकों की सप्लाई तक के नेटवर्क में होने लगा। पुलिस के सामने अब यह पता लगा रही है कि क्या श्रीगंगानगर में बरामद विस्फोटक और जलालाबाद हमले में इस्तेमाल ग्रेनेड हमले के बीच कोई सीधा संबंध है।

पाक में बैठे चाचा अली के इशारे पर ड्रोन से गिरवाए RDX-हथियार, देश को दहलाने की थी साजिश; रावला कांड का मास्टरमाइंड अरेस्ट

ये भी पढ़ें
pak drone smuggling sriganganar

दो दिन पहले ही रखा था 1 लाख का इनाम

कुलवंत पर राजस्थान एटीएस ने दो दिन पहले ही एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एटीएस की सूचना पर पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ा और वहां वांटेड होने पर पंजाब की खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद राजस्थान एटीएस उसे गिरफ्तार कर यहां लाएगी। उधर, नेटवर्क की अन्य कड़ियां तलाशने के लिए एटीएस की तीन टीमें पंजाब में दो अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। श्रीगंगानगर में भी आधा दर्जन संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।

उमर चाचा किसका हैंडलर

इस पूरे मामले में 'उमर चाचा नाम की चर्चा इसलिए अहम है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट में उसे आइएसआइ का हैंडलर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान से भारत में सक्रिय कुछ लोगों के संपर्क में था और ड्रग्स व विस्फोटकों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को निर्देश देता था। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुलवंत सिंह उर्फ सुक्खा का इस हैंडलर से सीधा कनेक्शन था या वह दूसरे लोगों के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा था।

भीलवाड़ा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, हिस्ट्रीशीटर ने हत्या के बाद दुर्गंध छिपाने के लिए किया हवन, ​बहू बोलीं- अब सिर्फ यादें बचीं

ये भी पढ़ें
Bhilwara Murder Case-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 8:01 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: पाक में बैठा ‘उमर चाचा’ कौन? RDX और हथियार तस्करी के सरगना कुलवंत सिंह सुक्खा पर ISI कनेक्शन का शक

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ‘मैं इनकी नौकरी खा जाऊंगा…’, महिला अधिकारियों पर BJP MLA को क्यों आया गुस्सा? जानिए पूरा मामला

MLA Jaideep Bihani
श्री गंगानगर

पाक में बैठे चाचा अली के इशारे पर ड्रोन से गिरवाए RDX-हथियार, देश को दहलाने की थी साजिश; रावला कांड का मास्टरमाइंड अरेस्ट

pak drone smuggling sriganganar
श्री गंगानगर

Rajasthan News: राजस्थान में पंजाब से बहकर आए जानवरों के शव और कचरे का ढेर, पेयजल और स्वास्थ्य पर गहराया बड़ा संकट

गंगनहर में कालूवाला हैड के पास कचरे के साथ बहकर आया श्वान का शव।
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर हाफ मैराथन में बड़ा एक्शन: डॉपिंग में दोषी मिलने पर विजेता संजना सिंह का मेडल छीना, बदली विनर्स की सूची

Half Marathon Winner Medal Stripped
श्री गंगानगर

भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए हेरोइन के पैकेट, 2 KM अंदर खेत में मिले

india pakistan border heroin packets dropped
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.