Rajasthan News: राजस्थान में पंजाब से बहकर आए जानवरों के शव और कचरे का ढेर, पेयजल और स्वास्थ्य पर गहराया बड़ा संकट

राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर की लाखों की आबादी की प्यास बुझाने और खेतों को सरसब्ज करने वाली ऐतिहासिक गंगनहर में एक बार फिर पंजाब की तरफ से भारी मात्रा में कचरा और मरे हुए जानवरों के शव बहकर आने का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय जल संसाधन विभाग द्वारा हर बार आधिकारिक रूप से कड़ा विरोध जताने के बावजूद पंजाब सिंचाई विभाग और वहां का स्थानीय प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इस बार गंगनहर में भारी मात्रा में ऐसा कचरा आया है, जो किसी जगह पर सफाई के बाद जमा किए गए कचरे के ढेर जैसा लगता है। इसके साथ ही पानी के बहाव में आवारा कुत्तों (श्वानों) के कई शव भी तैरते हुए श्रीगंगानगर सीमा में प्रवेश कर गए हैं।