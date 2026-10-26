भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए हेरोइन के पैकेट, 2 KM अंदर खेत में मिले

श्रीकरणपुर क्षेत्र में बॉर्डर के पास BSF और पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से बरामद की गई हेरेाइन (पत्रिका फोटो)
India Pakistan Border Heroin Packets Dropped: श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब दो किलोमीटर अंदर श्रीकरणपुर क्षेत्र के चक 23 ओ की रोही में पुलिस, बीएसएफ और सीआईडी की संयुक्त टीम ने एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। मादक पदार्थ के दो पैकेट सरसों की फसल के बीच एक खेत में मिले। पैकेटों की बनावट के आधार पर इनके ड्रोन से गिराए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिला पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने बताया कि जिले को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।
रविवार सुबह बीएसएफ की नग्गी सीमा चौकी से श्रीगंगानगर जिले की चक 23ओ के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद श्रीकरणपुर थानाधिकारी सीर कौर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बीएसएफ की 118वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट एलजी सुरेश बाबू और सीआईडी जोन श्रीकरणपुर के कांस्टेबल रोहिताश कुमार सहित अन्य जवानों के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया।
दोपहर करीब एक बजे तलाशी के दौरान रमेश बावरी के खेत में सरसों की छोटी फसल के बीच दो पीले रंग के पैकेट मिले। इन पर लाल टेप लगी थी। पैकेटों के साथ धातु के छल्ले और पाइप जैसी वस्तुएं भी लगी हुई थीं। प्रारंभिक निरीक्षण में इनके ड्रोन से गिराए जाने की आशंका सामने आई।
पुलिस की बरामदगी रिपोर्ट के अनुसार, पहले पैकेट से 503 ग्राम और दूसरे पैकेट से 497 ग्राम हेरोइन मिली। इस तरह कुल एक किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से करवाई गई तथा दोनों पैकेटों को अलग-अलग सीलबंद कर सुरक्षित किया गया।
श्रीकरणपुर थानाधिकारी सीर कौर की ओर से दर्ज मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच चूनावढ़ थानाधिकारी संजय कुमार को सौंपी गई है। पुलिस अब मादक पदार्थ की आपूर्ति के स्रोत, इसे खेत तक पहुंचाने वाले लोगों और तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
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