श्रीगंगानगर में पदमपुर तहसील का पेशकार सस्पेंड, रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन

Sriganganagar Padampur Tehsil Peshkar Suspended: श्रीगंगानगर: सरकारी दफ्तरों में आमजन को अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़ें और काम कराने के बदले रिश्वत देनी पड़े, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाइयों के बावजूद सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी के आरोप सामने आ रहे हैं। जिले में पिछले कुछ समय के दौरान दो सरकारी कार्यालयों के पेशकारों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। पदमपुर तहसील के पेशकार का कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला कलक्टर ने उसे निलंबित कर दिया है। इससे पहले श्रीगंगानगर एसडीएम कार्यालय के पेशकार को भी तारीख पेशी देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में निलंबित किया जा चुका है।