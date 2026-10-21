ऑपरेशन ब्लू स्टार का वो खौफनाक बदला: जब उदयपुर में आतंकियों से भिड़े थे 2 अफसर, 40 साल बाद क्यों अधूरा है न्याय?

इतने वर्षों में पुलिस महकमे ने भी जान गंवाने वाले इन पुलिसकर्मियों को भुला दिया था। एसआई शेखावत और माथुर के परिवार कुछ प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2019 के बाद उन्होंने प्रयास तेज किए और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बावजूद एसआई शेखावत और माथुर को शहीद का दर्जा नहीं मिल सका। एसआई शेखावत की बेटी रुचि शेखावत और रोशन लाल माथुर के पुत्र सौरभ माथुर आज भी अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।