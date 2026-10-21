21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

ऑपरेशन ब्लू स्टार का वो खौफनाक बदला: जब उदयपुर में आतंकियों से भिड़े थे 2 अफसर, 40 साल बाद क्यों अधूरा है न्याय?

उदयपुर के सूरजपोल में 1986 की आतंकी घटना में जान गंवाने वाले एसआई राजेंद्र सिंह शेखावत और रोशनलाल माथुर के परिवार 40 साल बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 21, 2026

operation blue star udaipur

चंदन सिंह, राजेंद्र सिंह शेखावत और रोशनलाल माथुर (पत्रिका फोटो)

Udaipur Terror Attack 1986: आज 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस है, जिस पर उन पुलिसकर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान जान गंवाई। यूं तो राजस्थान सहित देशभर में शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है, लेकिन दो परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने 40 साल पहले अपने पुलिसकर्मी पिता को खो दिया था। ये परिवार आज भी उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। उनकी शहादत 40 साल पहले उदयपुर में हुई एक आतंकी घटना के दौरान हुई थी।

ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े आतंकियों सुखविंदर सिंह सुक्खी और हरजिंदर सिंह जिंदा ने 16 अप्रैल 1986 को आतंकी घटना को अंजाम दिया था। गोली लगने से एसआई राजेंद्र सिंह शेखावत और रोशन लाल माथुर की जान चली गई थी। घटना में जान गंवाने वाले दोनों पुलिस अधिकारियों को अब तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि वर्ष 2005 तक मामला कोर्ट में चला। इसके बाद इसे आतंकी घटना करार दिया गया।

इतने वर्षों में पुलिस महकमे ने भी जान गंवाने वाले इन पुलिसकर्मियों को भुला दिया था। एसआई शेखावत और माथुर के परिवार कुछ प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2019 के बाद उन्होंने प्रयास तेज किए और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बावजूद एसआई शेखावत और माथुर को शहीद का दर्जा नहीं मिल सका। एसआई शेखावत की बेटी रुचि शेखावत और रोशन लाल माथुर के पुत्र सौरभ माथुर आज भी अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यह हुई थी घटना

अप्रैल 1986 में 12 से 14 तारीख के बीच शहर में युवाओं के दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने और दंगा भड़कने की आशंका के चलते शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उस समय पुलिस कंट्रोल रूम सूरजपोल दरवाजे में था। आधी रात को वहां से गुजर रही एक कार को रुकवाकर पूछताछ के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी।

इसमें सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, रिजर्व इंस्पेक्टर रोशन लाल माथुर, एएसपी सुरेशचंद्र पंड्या और एक अन्य अधिकारी को गोली लगी। आतंकी कार में सवार होकर भाग गए। कार में सवार चार लोगों में आतंकी सुखविंदर सिंह सुक्खी और हरजिंदर सिंह जिंदा भी शामिल थे।

उदयपुर में क्यों हुई थी घटना

दरअसल, वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसका बदला लेने के लिए आतंकी सुक्खी और जिंदा अपनी टीम तैयार कर रहे थे। दोनों ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने वाले जनरल ए.के. वैद्य की हत्या करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र जा रहे थे। वे उदयपुर से गुजर रहे थे और यहां पहले से चल रही तनावपूर्ण स्थिति में फंस गए। पकड़े जाने के डर से उन्होंने फायरिंग की थी। बाद में आतंकियों ने जनरल वैद्य की हत्या भी कर दी थी।

इधर, चंदन सिंह का नाम शहीदों में, लेकिन दर्जा घोषित नहीं

भीम का खेड़ा, भींडर के सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह भी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों में से एक हैं। उनका नाम शहीदों की सूची में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन न तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया और न ही उनके परिवार को इसका हक मिला। चंदन सिंह 9 मार्च 1971 को पुलिस बल में शामिल हुए थे। इसके बाद 5 जून 2002 को उनकी जान चली गई।

सेंट्रल जेल से कोर्ट में पेशी के लिए 14 बंदियों को लाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत बंद सिराज को एएसआई चंदन सिंह लेकर कोर्ट पहुंचे थे। यहीं मौजूद चार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से चंदन सिंह की मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र गोविंद सिंह पिछले 24 वर्षों से अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जयपुर में मशहूर कैफे-रेस्टोरेंट के नाम पर धोखा! ऑर्डर किया नामी बेकरी का केक, मिला किसी और का

ये भी पढ़ें
jaipur online delivery fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 02:36 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ऑपरेशन ब्लू स्टार का वो खौफनाक बदला: जब उदयपुर में आतंकियों से भिड़े थे 2 अफसर, 40 साल बाद क्यों अधूरा है न्याय?

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: दूसरे गैंग पर हमले की फिराक में घूम रहे दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

udaipur crime
उदयपुर

कैंसर के इलाज में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, कीमोथेरेपी का विकल्प तैयार, अब मुंह से दवा देने की विशेष तकनीक विकसित

Cancer Treatment Technology
उदयपुर

Rajasthan : आरजीएचएस के डिस्चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव, अब मरीजों को आंख झपकाकर सत्यापन से मिलेगी छूट

udaipur rghs discharge rules major changes serious patients will get relief
उदयपुर

Rajasthan Cyber News: साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए ‘राहत’ की खबर, रकम वापस दिलाने में राजस्थान दूसरे नंबर पर

Rajasthan Cyber Crime
उदयपुर

उदयपुर : 6 की चाय, 12 का पोहा…देना होगा एक-एक कचौरी का हिसाब, खर्च की लक्ष्मण रेखा तय

election
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.