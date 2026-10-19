Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव का बदला मिजाज, पहले थी जुबान की कीमत, अब हाईटेक प्रचार का दौर

Sri Ganganagar Panchayat Elections : श्रीगंगानगर. कभी गांव के गुवाड़ और चौपाल में किसी व्यक्ति की जुबान ही उसकी पहचान हुआ करती थी। बुजुर्गों के बीच कही गई बात को वचन माना जाता और उसे निभाना प्रतिष्ठा का सवाल होता था। चुनाव में भी इसी भरोसे के सहारे समर्थन जुट जाता था। अब दौर बदल गया है। वादे भी है, दावे भी और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हाईटेक प्रचार भी। ऐसे में सवाल है कि क्या गांवों की राजनीति में जुबान की कीमत कम हुई है या मतदाताओं की कसौटी बदल गई है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मी के बीच ग्रामीण अंचल में सरपंची से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक के पदों को लेकर जोर आजमाइश तेज हो रही है। संभावित प्रत्याशी गांव-गांव संपर्क साध रहे हैं।