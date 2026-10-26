राजस्थान में 150 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वालों के लिए बड़ा एलान, घर की छत पर मुफ्त लगेगा सोलर रूफटॉप

PM Surya Ghar Yojana: जयपुर: पीएम सूर्यघर योजना के तहत जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में अगले महीने से 96,500 घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप निःशुल्क लगाए जाएंगे। इसके लिए उन उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से कम है। जयपुर डिस्कॉम ने अपने सभी 18 सर्कल में इंस्टॉलेशन की कार्ययोजना तैयार कर ली है। इसके लिए नौ फर्मों को कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। इंस्टॉलेशन का काम मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।