Rajasthan Weather Update: 29-30 अक्टूबर को राजस्थान में बारिश के आसार, दिन में भी गिरने लगा तापमान

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्रदेश में दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार, 26 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश या आंधी को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, 27 अक्टूबर की रात से सक्रिय होने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते आगामी दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव की संभावना है।