RSSB का बड़ा फैसला: पहली बार टैबलेट पर होगी भर्ती परीक्षा, 35 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के मुताबिक, नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए बोर्ड तीन बार डमी परीक्षा आयोजित कर चुका है। आईआईटी कानपुर की आईटी टीम ने भी परीक्षा प्रणाली का ट्रायल किया है। अब इस व्यवस्था की तकनीकी मजबूती और परीक्षा संचालन से जुड़ी तैयारियों को परखा जा रहा है। इस भर्ती में करीब 35 हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण बोर्ड इसे नई तकनीक के परीक्षण के लिए उपयुक्त मान रहा है।