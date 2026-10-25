दिल्ली में कांग्रेस की ‘वोट बचाओ’ महारैली, राजस्थान से जाएंगे 1 लाख कार्यकर्ता, केसी वेणुगोपाल ने ली बैठक

कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में देशभर से करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि यह आयोजन किसी एक नेता या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर किया जा रहा है। वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।