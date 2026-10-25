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दिल्ली में कांग्रेस की ‘वोट बचाओ’ महारैली, राजस्थान से जाएंगे 1 लाख कार्यकर्ता, केसी वेणुगोपाल ने ली बैठक

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के लिए राजस्थान से एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को केसी वेणुगोपाल ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।
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जयपुर

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Kamal Mishra

Updated: 25 Oct 2026, 7:55 PM IST

KC Venugopal

Jaipur: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश से एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने रविवार को जयपुर में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की।

जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक में दिल्ली रैली की तैयारियों, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और संगठन स्तर पर जिम्मेदारियों को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिए गए कि जिलों से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वेणुगोपाल ने उम्मीद जताई कि राजस्थान से तय लक्ष्य से भी ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी।

दिल्ली में 10 लाख लोगों के जुटने का दावा

कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में देशभर से करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि यह आयोजन किसी एक नेता या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर किया जा रहा है। वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।

चुनाव आयोग के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान

वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वोटों की कथित चोरी के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली रैली के साथ पैदल मार्च भी प्रस्तावित है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि इस आयोजन के जरिए मतदाता सूची, SIR और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

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25 Oct 2026, 7:55 PM IST

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