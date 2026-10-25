जयपुर में 15 लाख की ठगी का खुलासा, बैंक का एजेंट ही निकला मास्टरमाइंड, ऐसे रचता था साजिश

जयपुर। निवेश पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामले में जयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी ऑनलाइन मर्चेंट खातों के पीछे बैंक का एक एजेंट था। आरोपी बुजुर्गों, मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और विद्यार्थियों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर खाते खुलवाता और फिर मोटे कमीशन के बदले देशभर में सक्रिय साइबर ठगों को बेच देता था। पुलिस ने इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।