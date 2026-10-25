Dausa News: पिस्टल की नोक पर युवक का अपहरण कर 92 हजार की लूट, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 11 बजे कार सवार तीन से चार अज्ञात बदमाश कैलाश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा के घर के पास पहुंचे। बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने कार रोकी। इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, बदमाश उसे जबरन कार में डालकर ले गए। चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट की गई और हथियार का भय दिखाकर मोबाइल का पासवर्ड पूछ लिया। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से 92 हजार रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए। वारदात के बाद बदमाश युवक को बाणगंगा नदी के पास छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने सिकंदरा थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।