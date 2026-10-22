दौसा सामूहिक दुष्कर्म कांड में नया मोड़ : सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, अस्पताल छोड़ने वाला युवक डिटेन

पीड़िता के बार-बार बयान बदलने से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो नया खुलासा हुआ। इधर डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया, जबकि बालिका जिला अस्पताल में भर्ती है। जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि बालिका का न अपहरण हुआ है न ही उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। जो युवक उसे छोड़कर गया था, उसे डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक बालिका को कहां से लेकर आया था और पूरे घटनाक्रम में उसकी क्या भूमिका रही।