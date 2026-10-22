Jaipur Fire: ज्वेलरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 कर्मचारियों की मौत, कई गंभीर घायल

Jaipur Fire: घटना स्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियां (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, जहां फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई। आग और धुएं के कारण कर्मचारियों को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में दो कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच कर्मचारी बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में गुरुवार शाम करीब 5 बजे आग लगी। उस समय फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने के बाद परिसर में धुआं फैल गया और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे में दो कर्मचारियों की दम घुटने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फैक्ट्री में फंसे और बेहोश हुए कर्मचारियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में पांच कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की। आग पर काबू पा लिया गया है। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मच गई। पुलिस और संबंधित टीमें हादसे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह भी जांच का विषय है कि फैक्ट्री में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं और हादसे के समय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं मौजूद थीं।
सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई इस घटना ने औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में दो कर्मचारियों की मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, अस्पताल में भर्ती पांच कर्मचारियों के उपचार पर नजर बनी हुई है।
खबर अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग