Jaipur Fire: ज्वेलरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 कर्मचारियों की मौत, कई गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में गुरुवार शाम करीब 5 बजे आग लगी। उस समय फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने के बाद परिसर में धुआं फैल गया और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे में दो कर्मचारियों की दम घुटने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फैक्ट्री में फंसे और बेहोश हुए कर्मचारियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में पांच कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।