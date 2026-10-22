22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालोर

Jalore Accident: रोडवेज बस-टेम्पो की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मासूम की हालत नाजुक

Jalore Accident: राजस्थान के जालोर जिले में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और टेम्पो की भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में छोटा बेटा गंभीर घायल हुआ है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जालोर

image

Kamal Mishra

Updated: 22 Oct 2026, 3:51 PM IST

jalore accident

Jalore Accident: हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन (फोटो-पत्रिका)

जालोर। जिले में गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। रामसीन-भीनमाल स्टेट हाईवे पर भरूड़ी चौराहे के पास रोडवेज बस और टेम्पो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मां, बेटे और बेटी ने दम तोड़ दिया। परिवार मंदिर में दर्शन करने के बाद घर लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस ने पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार, हादसे में मुथला कांबा निवासी ललिता देवी (42), उनके बेटे कैलाश (19) और बेटी सुमन कुमारी (17) की मौत हो गई। परिवार का आठ वर्षीय बेटा राजू गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार, परिवार रामसीन गांव में मंदिर में दर्शन करने के बाद टेम्पो से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान भरूड़ी चौराहे के पास भीनमाल से उदयपुर की ओर जा रही रोडवेज बस की टेम्पो से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।

नवरात्रि में ही खरीदा था टेम्पो, उसी से हुआ हादसा

एक ही घर के तीन लोगों की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, ललिता देवी ने नवरात्रि के दौरान ही अपने बेटे के लिए नया टेम्पो खरीदा था। जिस वाहन से परिवार मंदिर में दर्शन करने के बाद घर लौट रहा था। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

पुलिस ने बस जब्त कर चालक को पकड़ा

हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया। थानाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि रोडवेज बस चालक को पकड़ लिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan News: बाड़े में तड़प रहे बेजुबानों को बचाने दौड़े पति-पत्नी की झुलसने से मौत; 14 पशुओं की भी गई जान

ये भी पढ़ें
Barmer Couple Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026, 3:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Accident: रोडवेज बस-टेम्पो की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मासूम की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जालोर अमृत देवासी हत्याकांड: 3 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, मां और 80 साल की नानी 7 दिन से भूख हड़ताल पर

jalore amrit devasi murder case
जालोर

किसानों के लिए बुरी खबर: जवाई बांध में नहीं बचा पर्याप्त पानी, 24 गांवों के खेतों तक नहीं पहुंचेगा सिंचाई का पानी

jawai dam water level drops
जालोर

राजस्थान पंचायत चुनाव: ऐसी ग्राम पंचायत जहां के ग्रामीण एक-दूसरे को ही नहीं जानते

Bharatpur Panchayat Election
जालोर

Maheshwari Chauhan Success Story: बचपन का शौक देख पिता ने 18 बीघा में बनवाई शूटिंग रेंज, राजस्थान की बेटी ने अब जापान में रचा इतिहास

Maheshwari Chauhan
जालोर

जालोर पंचायतीराज चुनाव: अनारक्षित, OBC, SC या ST? यहां देखें प्रधान और वार्ड की आरक्षण लिस्ट

jalore panchayat election reservation lottery
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.