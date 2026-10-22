Jalore Accident: रोडवेज बस-टेम्पो की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मासूम की हालत नाजुक

रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार, हादसे में मुथला कांबा निवासी ललिता देवी (42), उनके बेटे कैलाश (19) और बेटी सुमन कुमारी (17) की मौत हो गई। परिवार का आठ वर्षीय बेटा राजू गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार, परिवार रामसीन गांव में मंदिर में दर्शन करने के बाद टेम्पो से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान भरूड़ी चौराहे के पास भीनमाल से उदयपुर की ओर जा रही रोडवेज बस की टेम्पो से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।