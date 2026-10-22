चित्तौड़गढ़: मां का इतना दुलार…मौसर से पहले ही सदमे में बेटे ने भी छोड़ा संसार

Chittorgarh Emotional News: चित्तौड़गढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। मां और बेटे का रिश्ता कितना गहरा होता है, इसकी मिसाल इस परिवार में देखने को मिली। मां के निधन के बाद घर में मौसर की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इसी बीच परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां को खोने के सदमे से उबर नहीं पाए बेटे ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस घर में मां के निधन के बाद मातम पसरा था, वहां नौ दिन के भीतर दूसरी अर्थी उठने से हर आंख नम हो गई।