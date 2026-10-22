Rajasthan News: बाड़े में तड़प रहे बेजुबानों को बचाने दौड़े पति-पत्नी की झुलसने से मौत; 14 पशुओं की भी गई जान

बालोतरा/बाड़मेर। गुरुवार की सुबह जब सूरज की किरणें थार के धोरों पर उतर रही थीं, तब जांदूओं की ढाणी (खींमसर, गिड़ा क्षेत्र) में रोजी-रोटी और ममता का एक मार्मिक दृश्य कुछ ही मिनटों में श्मशान में तब्दील हो गया। खेत के ऊपर से गुजर रही थ्री-फेज विद्युत लाइन का टूटा तार पूरे परिवार के लिए काल बन गया। करंट की चपेट में आकर तड़प रहे अपने बेजुबान मवेशियों को बचाने बाड़े में दौड़े किसान और फिर पति को तड़पता देख बचाने भागी पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस भयावह हादसे ने न केवल एक हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया, बल्कि बाड़े में बंधी 13 से 14 भेड़-बकरियों को भी एक साथ लील लिया।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे खेत की तारबंदी (लोहे की जाली) पर थ्री-फेज लाइन का चालू तार टूटकर गिरा हुआ था। जाली से सटा पशु बाड़ा करंट के हाई-वोल्टेज घेरे में तब्दील हो चुका था। बाड़े में बंधी भेड़-बकरियां जब करंट से झुलसकर तड़पने और चिल्लाने लगीं, तो उनकी चीखें सुनकर रावताराम कड़वासरा (पुत्र हिमथाराम) बदहवास होकर उन्हें बाहर निकालने बाड़े के अंदर तक दौड़ पड़े। अंदर घुसते ही वे खुद 11 हजार वोल्ट की मार से चिपक गए। पति को करंट में छटपटाते देख बाहर मौजूद पत्नी वीरो देवी सुध-बुध खोकर उन्हें खींचने के लिए भागी, लेकिन बाड़े के लोहे के गेट को छूते ही वे वहीं जमीन पर गिर पड़ीं और दोनों की मौके पर ही सांसें थम गईं।