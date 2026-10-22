जयपुर में आधी रात कार सवार बदमाशों का उत्पात : दो लोगों को मारी टक्कर, चाय की थड़ी पर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर टोंक रोड पर स्थित चाय की दुकान पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। शुरुआती कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। इसके बाद स्विफ्ट कार सवार युवक वहां से निकले और कथित तौर पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हुए उत्पात मचाया। आरोप है कि कार सवारों ने रास्ते में आने वाले कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान दो लोग कार की चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं, कुछ युवकों को कार से कुचलने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कार चालक मौके से फरार हो गए।