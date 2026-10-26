खेलो राजस्थान गेम्स शुरू होने से पहले ही विवादों में, लोकप्रिय खेल लिस्ट से बाहर होने पर उठ रहे सवाल, जानें क्या है मुद्दा?

खेलो राजस्थान गेम्स में सितोलिया को शामिल किया गया है, लेकिन हॉकी और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों को जगह नहीं मिली। हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीते हैं। वहीं, क्रिकेट में भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी अपना कॅरियर बना रहे हैं। ऐसे में इन दोनों खेलों को प्रतियोगिता से बाहर रखने पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक में हॉकी और क्रिकेट दोनों को शामिल किया था। अब खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े लोगों ने इन खेलों को शामिल करने की जरूरत बताई है।