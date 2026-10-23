राजस्थान: एक साथ उठी पिता और चार बहनों के इकलौते भाई की अर्थी, नम हुई सबकी आंखें; गांव में नहीं जले चूल्हे

परिजनों ने बताया कि खेत पर बिजली का करंट लगने से दोनों की मौत हुई है। परिजनों ने दोनों के शव उप जिला अस्पताल बांदीकुई पहुंचाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मृतक रतीराम गुर्जर बांदीकुई रेलवे में कार्यरत थे, वहीं सचिन जयपुर में नर्सिंग की तैयारी कर रहा था। परिजनों ने बताया कि रतीराम की चार बेटियां है। इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। घटना में मृतक सचिन इकलौता पुत्र था। पिता के साथ हुई पुत्र की मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है।