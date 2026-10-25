राजस्थान पुलिस अलर्ट: अपनों की AI क्लोन आवाज में ठगी, पैसे भेजने से पहले करें पहचान की पुष्टि

अगर आप ऐसी किसी ठगी के शिकार हो गए हैं या संदेह है तो बिना देर किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। जल्दी कार्रवाई से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। राजस्थान पुलिस का संदेश साफ है - “रिश्तेदार की आवाज में इमरजेंसी कॉल आए तो रुकें और जांचें।” तकनीक सुविधा देती है, लेकिन अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।