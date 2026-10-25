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Rajasthan News: ‘उपलब्धियों के बीच विरोधियों पर निशाना’, जानिए सीएम भजनलाल के खाटूश्यामजी दौरे और भाषण की 10 बड़ी बातें

CM Bhajanlal Sharma in Sikar: | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खाटूश्यामजी दौरा। सीकर में सीएम ने दी शेखावाटी को बड़ी सौगातें, जानिए भजनलाल के भाषण की 10 बड़ी बातें और खास घोषणाएं।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Updated: 25 Oct 2026, 2:01 PM IST

खाटूश्यामजी में संबोधन देते सीएम भजनलाल

खाटूश्यामजी में संबोधन देते सीएम भजनलाल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सीकर जिले के दो दिवसीय दौरे के तहत रविवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर विधिवत पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें खाटूश्यामजी के विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को लाइव सुना।

खाटूश्यामजी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी अंचल को कई बड़ी सौगातें दीं और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे और उनके भाषण की 10 सबसे बड़ी और खास बातें।

1. बाबा श्याम के दर्शन और प्रदेश की खुशहाली की कामना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर के खाटूधाम पहुंचकर बाबा श्याम के मंदिर में माथा टेका और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा श्याम से प्रार्थना की कि प्रदेश में खुशहाली, भाईचारा और चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो। इस दौरान स्थानीय पुजारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया।

2. ₹85 करोड़ के विकास कार्यों की समीक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाएं

उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने 'स्वदेश दर्शन' और 'कृष्णा सर्किट' योजना के तहत चल रहे ₹85 करोड़ के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाटूश्यामजी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और सभी कार्य तय समय-सीमा में पूरे हों।

3. 'मन की बात' कार्यक्रम और समाज सुधार के संदेश

मुख्यमंत्री ने खाटूश्यामजी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को गति देने और 'लोकल फॉर वोकल' के जरिए स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है।

4. पिछली कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक आम बात बन गई थी और आरएएस (RAS) जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं 3-3 साल में एक बार होती थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करते हुए समयबद्ध तरीके से 'भर्ती कैलेंडर' लागू किया है।

5. 1,93,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं। अब तक प्रदेश में लगभग 1,93,000 युवाओं के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जिसमें से सवा लाख युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं और बाकी प्रक्रियाधीन हैं। सरकार ने पारदर्शी तरीके से बिना किसी भाई-भतीजावाद के युवाओं को रोजगार दिया है।

6. शेखावाटी के लिए एक्सप्रेस-वे और ढांचागत विकास का जाल

शेखावाटी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोटपूतली से सीधे किशनगढ़ तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र को देश के अन्य प्रमुख महानगरों से जोड़ने वाले कई अन्य एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं, जिससे आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा।

7. ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण और प्रवासी सम्मेलन की घोषणा

शेखावाटी की पहचान बन चुकी ऐतिहासिक हवेलियों और धरोहरों को सहेजने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए 8 दिसंबर को क्षेत्र के प्रमुख भामाशाह आगे आएंगे। वहीं, 10 दिसंबर को 'कर्मभूमि से मातृभूमि' थीम पर एक भव्य प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए प्रवासी राजस्थानी अपनी जन्मभूमि के विकास में खुलकर निवेश कर सकेंगे।

8. यमुना जल समझौता और जल संकट का स्थायी समाधान

कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि दशकों से लटकी जल परियोजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में सुलझाया गया है। देश में हुए 10 बड़े जल समझौतों में से 4 ऐतिहासिक समझौते अकेले राजस्थान को मिले हैं। आने वाले समय में शेखावाटी को यमुना जल और किशाऊ जल परियोजना से भरपूर पानी मिलेगा, जिससे इस रेगिस्तानी अंचल की प्यास बुझेगी।

9. कृषि, डेयरी और 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा

प्रदेश की कृषि और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मेथी, जीरा, मक्का और ईसबगोल जैसी फसलों के साथ आधुनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसलमेर में आज दुबई से भी बेहतरीन खजूर की पैदावार हो रही है, जो किसानों की मेहनत का परिणाम है।

10. ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता राजस्थान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे बड़ा संकल्प दोहराते हुए कहा कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सौर ऊर्जा (Solar Energy) के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बल पर राजस्थान अब बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में राजस्थान बिजली खरीदने वाला राज्य नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों को बिजली आपूर्ति करने वाला अग्रणी राज्य बनेगा।

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Updated on:

25 Oct 2026, 2:01 PM IST

Published on:

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