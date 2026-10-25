Rajasthan News: ‘उपलब्धियों के बीच विरोधियों पर निशाना’, जानिए सीएम भजनलाल के खाटूश्यामजी दौरे और भाषण की 10 बड़ी बातें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सीकर जिले के दो दिवसीय दौरे के तहत रविवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर विधिवत पूजा-अर्चना की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें खाटूश्यामजी के विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को लाइव सुना।