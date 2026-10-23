साइबर क्राइम से बचने का असली तरीका: संदिग्ध नंबर, प्रोफाइल या लिंक देखकर सिर्फ ब्लॉक मत करो, तुरंत रिपोर्ट करो

साइबरदोस्त का ये अभियान #CyberSafeIndia के तहत चलाया जा रहा है। आसानी से रिपोर्ट करने का तरीका भी बताया है। हजारों लोग रोजाना स्कैम का शिकार हो रहे हैं। अगर हर व्यक्ति संदिग्ध चीजों को रिपोर्ट करे तो धोखेबाजों का नेटवर्क कमजोर पड़ेगा। याद रखें - ब्लॉक सिर्फ आपकी सुरक्षा है, रिपोर्ट पूरे समाज की सुरक्षा है। आज ही cybercrime.gov.in पर जाकर किसी भी संदिग्ध नंबर या लिंक को रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम से बचाव अब आपकी उंगलियों पर है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। यदि हर नागरिक संदिग्ध चीजों को रिपोर्ट करे तो ठगों का काम मुश्किल हो जाएगा।