Festive Season Alert: पॉपुलर शॉपिंग ब्रॉड्स के नाम पर दिखने वाला हर फेस्टिव ऑफर असली नहीं होता

साइबर ठग बड़े ब्रांड्स के लोगो और प्रोडक्ट इमेजेस चुराकर नकली विज्ञापन बनाते हैं। ये ऐड्स सोशल मीडिया, गूगल सर्च या मैसेजिंग ऐप्स पर दिखते हैं। क्लिक करते ही आप ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल असली लगती है- URL थोड़ा अलग होता है, जैसे अन्य संदिग्ध डोमेन। वहां पर सस्ते दामों में महंगे गैजेट्स, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाए जाते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं, तो पैसे सीधे स्कैमर के खाते में चले जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट कभी नहीं आता। CyberDost की चेतावनी में साफ कहा गया है कि ये नकली साइट्स असली जैसी दिखकर ट्रस्ट बनाती हैं, लेकिन असल में फ्रॉड का जरिया होती हैं।