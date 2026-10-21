लोगों के व्यवहार की समझ से मजबूत होंगी आर्थिक नीतियां

महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी किसी भी देश के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। इनसे निपटने के लिए सरकारें करों में बदलाव करती हैं और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में फेरबदल का सहारा लेते हैं। लेकिन इन उपायों का अर्थव्यवस्था पर कितना और कैसा असर होगा, यह समझना आसान नहीं है। कई बार महंगाई पर अंकुश लगाने की कोशिश आर्थिक विकास की गति धीमी कर देती है, तो कभी विकास को गति देने के प्रयास कीमतों में वृद्धि का कारण बन जाते हैं। इसी दिशा में योगदान के लिए वर्ष 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 'समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के सूक्ष्म आर्थिक आधार' पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। उनके शोध से यह समझने में मदद मिलती है कि लोगों के आर्थिक व्यवहार को ध्यान में रखकर सरकारें और केंद्रीय बैंक अधिक प्रभावी नीतियां कैसे बना सकते हैं। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए लंबे समय तक महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे व्यापक संकेतकों पर ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन इन संकेतकों को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि परिवार, उपभोक्ता और कंपनियां आर्थिक फैसले कैसे लेती हैं। परिवार अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, कंपनियां वस्तुओं की कीमतें कब और क्यों बदलती हैं तथा लोग भविष्य की महंगाई और आय को लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं, इन फैसलों का असर भी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।



व्यक्तिगत आर्थिक फैसलों के आधार पर व्यापक आर्थिक गतिविधियों को समझने की इसी पद्धति को समष्टि अर्थशास्त्र का सूक्ष्म आर्थिक आधार कहा जाता है। रॉबर्ट ई. हॉल के शोध ने यह समझने में मदद की कि परिवार खर्च का फैसला केवल वर्तमान आय को देखकर नहीं करते, बल्कि भविष्य की आय और उपलब्ध सूचनाओं को भी ध्यान में रखते हैं।अपने शोधपत्र 'स्टोकैस्टिक इम्प्लिकेशंस ऑफ द लाइफ साइकिल-परमानेंट इनकम हाइपोथिसिस: थ्योरी एंड एविडेंस' में उन्होंने उपभोग के व्यवहार का विश्लेषण किया और रैंडम वॉक हाइपोथिसिस यानी यादृच्छिक विचलन परिकल्पना को विकसित किया। इसके अनुसार, लोग उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अपने खर्च की योजना बनाते हैं। इसलिए भविष्य की आय में जिन बदलावों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, उन्हें वे अपने वर्तमान खर्च में शामिल कर लेते हैं। इसके विपरीत, आय में अप्रत्याशित बदलाव उनके खर्च के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अचानक नौकरी जाने या आय घटने पर परिवार अपने खर्च में कटौती कर सकता है। वहीं, आय बढऩे की अप्रत्याशित सूचना मिलने पर वह अधिक खर्च करने का फैसला कर सकता है। परिवारों के खर्च से जुड़े फैसले बाजार में मांग को प्रभावित करते हैं, जिसका असर उत्पादन और रोजगार पर भी पड़ता है।



माइकल वुडफोर्ड ने यह समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि ब्याज दरों में बदलाव और भविष्य में महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदें अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं। वर्ष 2003 में प्रकाशित उनकी पुस्तक का न्यू केनेशियन मॉडल बताता है कि कीमतें तुरंत नहीं बदलतीं और भविष्य में महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदें भी उनके खर्च और निवेश के फैसलों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाता है, तो कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। इससे लोग घर, गाड़ी और दूसरी चीजें खरीदने के लिए अधिक कर्ज ले सकते हैं। कंपनियां भी कारोबार बढ़ाने के लिए निवेश कर सकती हैं। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है। इसके विपरीत, महंगाई बढऩे पर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, ताकि कर्ज महंगा हो और लोग खर्च कम करें। इससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

वर्तमान परिदृश्य में, जब युद्ध ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव आर्थिक अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं, तब यह शोध और भी प्रासंगिक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सरकारों और केंद्रीय बैंकों को नीतियां बनाते समय लोगों की अपेक्षाओं और उनके संभावित व्यवहार को ध्यान में रखना जरूरी है। इससे अर्थव्यवस्थाओं को अधिक स्थिर, सतत और समावेशी बनाने में मदद मिल सकती है।