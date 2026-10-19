चीन को भारत का जवाब, असली परीक्षा अभी शेष

सीमा पर जब बंदूकें खामोश होती हैं, तब मानचित्रों पर जंग शुरू हो जाती है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में छिड़ा नामकरण विवाद इसी नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का संकेत है। भारत ने चीनी नियंत्रण वाले अक्साई चिन सहित लद्दाख के 28 भौगोलिक स्थलों को आधिकारिक नाम देकर स्पष्ट किया है कि वह अपने क्षेत्रीय दावों को चीन की एकतरफा कार्रवाइयों के सामने कमजोर नहीं पडऩे देगा।

बीजिंग की तीखी प्रतिक्रिया ने इस विवाद को नया आयाम दिया है। सवाल यह है कि क्या नाम बदलने की यह लड़ाई भारत की जमीन पर स्थिति मजबूत कर पाएगी? नई दिल्ली का संदेश स्पष्ट है- चीन के एकतरफा दावों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत के सामने चुनौती केवल संप्रभुता का दावा दोहराने की नहीं, बल्कि सैन्य तैयारी, कूटनीति और सीमा पर शांति के बीच संतुलन कायम रखने की भी है।

चीन लंबे समय से आधिकारिक मानचित्रों, स्थानों के नामकरण और प्रशासनिक घोषणाओं के माध्यम से अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने का प्रयास करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए चीनी नामों की कई सूचियां जारी करना इसी नीति का हिस्सा है। भारत के प्रशासन वाले क्षेत्र को अपने भूभाग के रूप में प्रस्तुत करने की बीजिंग की कोशिशों के जवाब में नई दिल्ली ने भी अधिक सक्रिय रुख अपनाया है।

अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थलों के नामकरण के बाद लद्दाख के 28 स्थलों को आधिकारिक पहचान देना इसी रणनीति का विस्तार है। इसकी खास अहमियत अक्साई चिन को शामिल किए जाने में है, जिस पर 1950 के दशक से चीन अपना नियंत्रण बताता है, जबकि भारत उसे लद्दाख का हिस्सा मानता है। नए नामों में कई की जड़ें तिब्बती भाषा में हैं। लद्दाख और काशगर के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग से जुड़े ऐतिहासिक नामों को भी बरकरार रखा गया है। इससे क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को आधिकारिक मानचित्रों में स्थान मिलता है। कुछ स्थल चीन के जी-219 राजमार्ग के निकट हैं। तिब्बत और शिनजियांग को जोडऩे वाला यह मार्ग चीनी सेना के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। इससे स्पष्ट है कि नामकरण का सवाल केवल भौगोलिक पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि सैन्य बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ा है। फिर भी, मानचित्र पर नाम दर्ज करने से जमीन पर नियंत्रण नहीं बदलता। इस पहल का महत्व भारतीय दावों को आधिकारिक रूप देना और चीन के एकतरफा नामकरण के प्रयासों को चुनौती देना है।

भारत की पहली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि प्रतीकात्मक कदम वास्तविक सीमा सुरक्षा का विकल्प न बन जाएं। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य टकराव ने दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और सीमा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया था। कई टकराव वाले स्थानों से सैनिकों की वापसी के बावजूद सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। भारत को सैन्य तैयारी बनाए रखने, सीमावर्ती सडक़ों और संचार व्यवस्था को मजबूत करने तथा निगरानी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। किसी भी एकतरफा बदलाव का प्रभावी जवाब देने के लिए सैनिकों की तैनाती, रसद और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच निर्णायक हैं। वास्तविक सामरिक शक्ति इन क्षमताओं से बनती है, केवल मानचित्रों पर दर्ज नामों से नहीं। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत को दृढ़ता और संयम दोनों की जरूरत है। चीन की आपत्तियों का जवाब देते हुए संवाद के रास्ते खुले रखना आवश्यक है। भारत को नामकरण के बदले नामकरण की अंतहीन प्रतिस्पर्धा में उलझने के बजाय अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और चीन वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। सितंबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी ने उच्चस्तरीय संवाद की संभावनाओं को रेखांकित किया था।

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की लेन-देन आधारित विदेश नीति ने दोनों देशों की रणनीतिक गणनाओं को जटिल बना दिया है। शुल्क संबंधी दबाव, व्यापारिक अनिश्चितता और अमरीकी प्रतिबद्धताओं को लेकर सवालों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। भारत अमरीका के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर, चीन को भी वाशिंगटन के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के साथ अनावश्यक टकराव से बचने में लाभ दिखाई दे सकता है। हालांकि, अमरीकी नीतियों को लेकर समान चिंताएं भारत और चीन के सीमा विवाद को समाप्त नहीं कर सकतीं। यदि दोनों देश नामकरण के टकराव को व्यापक संबंधों पर हावी होने देते हैं, तो आपसी विश्वास बहाल करने के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। भारत को अपने क्षेत्रीय दावों से समझौता किए बिना संवाद और सैन्य प्रतिरोधक क्षमता के बीच संतुलन बनाना होगा।

नामकरण विवाद का घरेलू राजनीति पर भी प्रभाव पडऩा स्वाभाविक है। सरकार इसे चीन के एकतरफा दावों का दृढ़ता से मुकाबला करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। वहीं, विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि क्या ऐसे कदम सीमा पर वास्तविक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और सैनिकों की स्थिति में पर्याप्त सुधार के साथ जुड़े हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता को केवल राजनीतिक नारों या राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। नामकरण का प्रशासनिक और कूटनीतिक महत्व है, लेकिन उसकी सफलता का आकलन सीमा पर वास्तविक स्थिति के आधार पर होना चाहिए।

भारत का अपने क्षेत्रीय दावों को आधिकारिक मानचित्रों में दर्ज करना उचित है। लेकिन असली कसौटी यह होगी कि वह इस पहल को मजबूत सैन्य तैयारी, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से कितना जोड़ पाता है। मानचित्र पर किसका नाम दर्ज है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से करता है, जमीन पर एकतरफा बदलावों को कैसे रोकता है और राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना चीन के साथ संबंधों को कैसे संभालता है।