पत्रिका एक्सपोज: 3 साल बाद भी Jaipur Bus App पर नहीं मिल रही लाइव लोकेशन, नई ई-बसें ट्रैकिंग से बाहर; यात्री परेशान

यात्रियों को बस रूट और उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी देने के लिए जयपुर में दिसंबर 2023 में जयपुर बस एप की शुरुआत की गई थी। इसके लिए परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर खर्च किया गया, लेकिन यात्री बस की लोकेशन देखने के लिए एप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से बसों की लाइव लोकेशन नहीं दिखने की शिकायतें मिली हैं। इतना ही नहीं, नई शुरू हुई इलेक्ट्रिक बसों की ट्रैकिंग संबंधी जानकारी भी ऐप पर उपलब्ध नहीं है। यानी नई बसें सड़कों पर आ रही हैं, लेकिन यात्रियों को उनकी स्थिति जानने की सुविधा नहीं मिल रही है।