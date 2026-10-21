रितु बराला मामले पर डोटासरा बोले- केरल में जीरो एफआईआर दर्ज हुई, राजस्थान में क्यों नहीं? अब कोर्ट जाएंगे

डोटासरा ने कहा कि पुलिस ने अब लिखित में दिया है कि यदि कोई शिकायत दी गई है, तो देश में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसी कानून के तहत केरल में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसे में राजस्थान में इसे दर्ज नहीं करने के पीछे क्या वजह है? उन्होंने कहा कि पुलिस पर दिल्ली से दबाव है और कानून की गलत व्याख्या की जा रही है। डोटासरा ने कहा कि अब कांग्रेस रितु बराला को न्याय दिलाने और एफआईआर दर्ज कराने के लिए अदालत जाएगी। अदालत ही तय करेगी कि एक ही कानून का पालन केरल में हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं।