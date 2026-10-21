जयपुर कमिश्नरेट में धरना होगा खत्म, अब इस आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस

बुधवार सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा परिसर में की गई अतिरिक्त नाकेबंदी, बैरिकेडिंग और बुनियादी सुविधाओं की कथित रोक-टोक के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े, जिससे उनके पैर में चोट आई।। घटना के बाद उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि कमिश्नरेट परिसर में पुलिस की सख्ती और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बरती जा रही कथित लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी। उन्होंने वॉशरूम पर ताला लगाए जाने का मुद्दा उठाते हुए पुलिस के व्यवहार पर सवाल खड़े किए।