जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़: 8 युवक और 2 लड़कियां मिलकर लगाते थे अमेरिका में करोड़ों की चपत, ऐसे बिछाते थे जाल

गिरोह में शामिल एक युवती बैंककर्मी बनकर लोगों से फोन पर बात करती थी। वह खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर ग्राहकों का भरोसा जीतती और फिर बातचीत के दौरान उनके बैंक खातों से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर लेती थी। इसके बाद यह जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में साझा की जाती थी। आरोप है कि विदेश में बैठा गिरोह का संचालक इन जानकारियों का इस्तेमाल कर बैंक खातों को हैक करता और उनमें जमा रकम निकाल लेता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। वह अपनी पहचान और ठिकाना बदल-बदलकर कॉल सेंटर चला रहा था, ताकि पुलिस की नजर से बच सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। जांच के दौरान विदेश में बैठे संचालक की पहचान, अब तक की गई ठगी की कुल रकम और गिरोह में शामिल दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।