Rajasthan Congress : जीरो एफआईआर की मांग पर कमिश्नरेट में डटे कांग्रेसी, 2 बार बल प्रयोग, रितु बराला ने कही बड़ी बात

Rajasthan Congress: दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ कथित मारपीट मामले में जीरो नंबर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 28 घंटे से अधिक समय से डेरा जमाए रखा है। सोमवार शाम करीब सवा छह बजे शुरू हुआ धरना मंगलवार रात तक जारी था। कमिश्नरेट के अंदर करीब सौ नेता-कार्यकर्ता मौजूद रहे, जबकि बाहर दोनों गेटों पर भी प्रदर्शन चलता रहा। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई विधायक और वरिष्ठ नेता धरने में शामिल हुए। इस दौरान गेट पर चढ़ने और टेंट लगाने की कोशिश पर पुलिस ने दो बार हल्का बल प्रयोग किया। अंदर और बाहर दिनभर नारेबाजी होती रही। पुलिस को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ी।