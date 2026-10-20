Rajasthan News: राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा नेटवर्क होगा मजबूत, सरकार को भेजा 9 नई चौकियों का प्रस्ताव

जयपुर। पाकिस्तान से लगती राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर खुफिया निगरानी का नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार, इंटेलिजेंस पुलिस ने सीमा क्षेत्र में नौ नई चौकियां खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वर्तमान में यहां 32 चौकियां संचालित हैं। पिछले वर्ष तीन नई चौकियां शुरू की गई थीं, जबकि पांच बंद चौकियों को बहाल किया गया था। अब प्रस्तावित नौ चौकियों में पांच ऐसी हैं, जिन्हें पहले बंद कर दिया गया था। बदलती सुरक्षा परिस्थितियों और सीमा क्षेत्र में निगरानी की जरूरत को देखते हुए इन्हें फिर से शुरू करने की कवायद की जा रही है।