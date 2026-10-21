NEET UG 2026: राजस्थान में स्टूडेंट्स भरपूर, फिर भी निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली MBBS की 1200 से ज्यादा सीटें, ये है बड़ी वजह

जयपुर. नीट-यूजी में पात्रता हासिल करने के बावजूद विद्यार्थियों को एमबीबीएस की सीट मिलना तय नहीं है। राजस्थान में तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद यह स्थिति सामने आई है। राज्य के सरकारी और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के मेडिकल कॉलेजों में सभी सीटें भर चुकी हैं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों में अब भी 1200 से अधिक सीटें खाली हैं। डेंटल कॉलेजों में भी कई सीटें रिक्त पड़ी हैं। खास बात यह है कि इसी साल निजी मेडिकल कॉलेजों में करीब 1100 नई सीटें जोड़ी गई थीं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रहना चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था के सामने सवाल खड़े कर रहा है। इन सीटों के खाली रहने के पीछे निजी कॉलेजों की भारी फीस, प्रवेश से जुड़े सख्त नियम और न्यायालय के निर्देशों को प्रमुख कारण माना जा रहा है।'