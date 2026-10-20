Rajasthan : जोधपुर के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली तक मिल सकती है रोड़वेज की नई बसें, इन रूट पर होगा संचालन

Rajasthan Roadways : जोधपुर रोडवेज में लंबे समय से नई बसों का इंतजार किया जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या के मुकाबले रोडवेज बेड़े में बसों की कमी बनी हुई है। हालांकि, इस बीच राहत की खबर यह है कि इस दिवाली तक रोडवेज प्रबंधन को नई बसों की सौगात मिलने की उम्मीद है। इसके लिए प्रबंधन की ओर से मुख्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। जोधपुर रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 10-15 हजार यात्री रोडवेज बसों में सफर करते हैं। बसों का टोटा होने के कारण कई रूटों पर समय पर बसों का संचालन नहीं हो पाता है, जिसके चलते यात्रियों को मजबूरन महंगे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है।