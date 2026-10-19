पिता की जान बचाने के लिए बेटे बना लीवर डोनर,18 महीने से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग; AIIMS जोधपुर में सफल ट्रांसप्लांट

जोधपुर. पिता की जिंदगी बचाने के लिए बेटे ने अपने लीवर का एक हिस्सा दान कर मिसाल पेश की। एम्स जोधपुर में डॉक्टरों की टीम ने 51 वर्षीय मरीज का जटिल लीवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। हरियाणा के नारनौल निवासी मरीज पिछले करीब 18 महीने से क्रॉनिक लीवर डिजीज से जूझ रहा था। समय के साथ उसकी बीमारी गंभीर होती चली गई और उसे पीलिया के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग यानी पाचन तंत्र में रक्तस्राव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए लीवर ट्रांसप्लांट ही उपचार का जरूरी विकल्प बन गया था। ऐसे मुश्किल समय में बेटे ने आगे आकर अपने लीवर का एक हिस्सा पिता को दान करने का फैसला किया, जिससे उन्हें नया जीवन मिलने की उम्मीद बनी।