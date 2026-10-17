सीएम भजनलाल जोधपुर में चल रही रामकथा में हुए शामिल, बोले- ‘रामायण नहीं पढ़ सकते तो सुंदरकांड पढ़ें’

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि रामराज की स्थापना कर्तव्यों के पालन से हुई थी, लेकिन आज समाज में अधिकारों की चर्चा अधिक होती है और कर्तव्यों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिवार से लेकर समाज तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पुत्र, पुत्री, माता-पिता और भाई-बहन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़ों के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। कर्तव्यों के पालन से समाज में संस्कार, मर्यादा और समरसता बनी रहती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए तो रामराज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।